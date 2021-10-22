A101 deposunda işçiye darp iddiası: Halka zorla bozuk ürünler satılıyor

Mağaza Market-Sen'den yapılan açıklamada Malatya'daki A101 marketlerinde, kasa ve envanterlerden çıkan açıkların işçilere ödetildiği ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin zorla halka satıldığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 12:44
A101 deposunda işçiye darp iddiası: Halka zorla bozuk ürünler satılıyor
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Mağaza Market-Sen'den Malatya'daki A101 marketleri hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Malatya A101’de Satış Müdürü Sefer Evren Açıkgöz'ün, işçi Ömer Alpay’ı mağazanın deposunda darp edip zorla belgeler imzalattığı öne sürülürken sayımlarda çıkan açıklar ve kasa açıklarını tehditlerle Alpay’a ödettirdiği ifade edildi.

Açıklamada Alpay’ın hırsızlıkla suçlanarak Kod-46 ile işten atıldığı iddia edildi.

Sendika ile görüşen A101 işçilerin, "Sorumlular bizi köle olarak kullanıyor" dediği aktarılırken yaşanan sorunlar şöyle belirtildi:

"Kasa açıkları ve envanter sayımlarından çıkan açıklar, zorla işçilere ödetiliyor.

Baskı ve mobbing ile işçilere fazla mesai yaptırılıyor. Gece geç saatlere kadar işçiler mağaza düzenliyor. Fazla mesai ücretleri ödenmiyor.

Haksızlıklara karşı çıkan işçiler sistematik olarak baskıya ve tehditlere maruz kalıyor.

İşçiler tehditlerle istifaya zorlanıyor.

İşten atmaya “haklı sebep” oluşturmak için işçilerin sürekli savunmaları alınıyor.

Son kullanma tarihi gelen ürünler zorla halka sattırılıyor.

Son kullanma tarihi geçen ürünler, fire olmaması için işçilere zorla satın aldırılıyor.

İşçiler haftalık izinlerini, yıllık izinlerini “eleman yok” bahanesi ile kullanamıyor. "


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