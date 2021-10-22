A101 deposunda işçiye darp iddiası: Halka zorla bozuk ürünler satılıyor

22 Ekim 2021 Cuma, 12:44

Mağaza Market-Sen'den Malatya'daki A101 marketleri hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Malatya A101’de Satış Müdürü Sefer Evren Açıkgöz'ün, işçi Ömer Alpay’ı mağazanın deposunda darp edip zorla belgeler imzalattığı öne sürülürken sayımlarda çıkan açıklar ve kasa açıklarını tehditlerle Alpay’a ödettirdiği ifade edildi.

Açıklamada Alpay’ın hırsızlıkla suçlanarak Kod-46 ile işten atıldığı iddia edildi.

Sendika ile görüşen A101 işçilerin, "Sorumlular bizi köle olarak kullanıyor" dediği aktarılırken yaşanan sorunlar şöyle belirtildi: