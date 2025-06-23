AB Büyükelçisi Ossowski, Ankara-Brüksel hattında vize diyaloğunun yeniden başlayacağını açıkladı: 'Tango iki kişiyle yapılır'

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, geçen hafta Brüksel’de Türkiye’den gazetecilerle bir araya geldi. Gelecek ay Ankara’daki görevine veda etmeye hazırlanan Ossowski, Türkiye-AB ilişkileri ve vize serbestisi sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Eylül 2024’te Ankara’ya gelen Ossowski, temmuz ayında ise Almanya’nın AB nezdindeki daimi temsilcisi olarak Brüksel’de yeni göreve başlayacağını açıkladı. Alman diplomat Ossowski, Türkiye’den yurttaşlarının karşılaştığı en yakıcı sorunlardan olan Schengen vizesi başvurularındaki zorlukları ve dondurulan vize serbestisi sürecine yönelik soruları yanıtladı. Türkiye’nin vize serbestisi olmayan tek AB adayı olduğunu dile getiren büyükelçi, bu durumun “sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu” belirterek “yeni görevinde de bunun için çabalarını sürdüreceğini” söyledi.

‘ANKARA KONUŞMUYOR’

“Vize serbestisi” için AB’nin koyduğu 72 kriterden 66’sının yerine getirildiğini ifade eden Ossowski, Ankara’ya kalan altı şartın tamamlanması için “Bu diyaloğu yeniden başlatmalıyız” önerisinde bulundu ve ekledi: “Geçen yıl Türkiye’ye geldiğimde vize serbestisi tartışmalarının tamamen durduğunu görünce şaşırdım. Neler olduğunu sordum. ‘Neden artık vize hakkında konuşmuyoruz’ diye sordum. Dediler ki ‘Türk hükümeti bizimle bu konuda konuşmuyor’. O zaman dedik ki ‘Yeniden başlayalım”

Savaştaki Ukrayna, AB devletlerinin bir kısmının tanımadığı Kosova ve Brüksel’in sert eleştiriler getirdiği Venezüella gibi birçok ülkenin vize muafiyetine sahip olduğunu belirten Ossowski, vize diyaloğuna işaret ederek “Önemli görüşmelere zemin hazırlamak için yapılacak teknik görüşmelere muhtemelen eylül ayında yeniden başlayacağız” açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK’nin silah bırakma açıklamaları ile AB’nin altı kriterinden olan “terörle mücadele yasasında reform” şartına yönelik değerlendirmelerde bulunan büyükelçi, ilerleme kaydedilebilmesini umduklarını vurguladı.

Türkiye’nin en büyük ticari ortağı AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernizasyonu için görüşmelere başlanacağını belirten Ossowski, “Bu konuda ilerleme kaydediyoruz. Ticaret Komiseri Maros Sefcovic temmuz ayında Türkiye’ye gelecek. Mevcut Gümrük Birliği’nde ticaretin önündeki engelleri kaldıracağız. Ardından anlaşmanın modernizasyonuna başlayabileceğimiz bir adım atmış olacağız. Ancak tango iki kişiyle yapılır” dedi.

DAVALAR KÖTÜ ETKİLEDİ

Türkiye’deki siyasi gelişmelerin Ankara-Brüksel hattında yeniden angajman gündemini etkilediğini söyleyen Ossowski, “Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok başka insanın tutuklanması, öğrencilerin gösteri yaptıktan sonra tutuklanıp 2.5-3 ay hapiste kalması, bunlar iyi değil. AB’nin kendi demokratik zorlukları var. Ama tüm üye ve aday ülkeler, Kopenhag Kriterleri’ne gönüllü olarak bağlı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türk ekonomisinin maruz kaldığı stresi gördünüz. Aniden lira değer kaybetti. Çünkü yatırımcılar güvenlerini kaybediyor ve sonra çekiliyorlar. Her hükümet güven ve itimat yaratmakla ilgilenmeli” ifadelerini kullandı.