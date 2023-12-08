AB Komisyonu onayladı mı? Dışişleri'nden Yunan adalarına 'vize' uygulaması açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları seyahatle ilgili "Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sırasında gündeme gelen yedi günlük vize uygulaması hakkında açıklama yaptı.
Keçeli tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yunanistanlı yetkililer, Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina’yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar.
"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"
Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz. Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor."
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