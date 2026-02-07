Cumhuriyet Gazetesi Logo
AB’nin Türkiye Raportörü’nden Boğaziçi Üniversitesi'ne tepki: 'Öğrenci kulüplerinin kapatılması endişe verici'

AB’nin Türkiye Raportörü’nden Boğaziçi Üniversitesi'ne tepki: 'Öğrenci kulüplerinin kapatılması endişe verici'

7.02.2026 16:23:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
AB’nin Türkiye Raportörü’nden Boğaziçi Üniversitesi'ne tepki: 'Öğrenci kulüplerinin kapatılması endişe verici'

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinin kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeleri "endişeyle" izlediğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinin kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Amor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüplerinin kapatılmasını endişeyle takip ediyorum. Üniversitelerde demokrasinin eksikliği, kayyum rektör atamaları ve polisin yoğun varlığı; öğrencilerin direncini ve Avrupa üniversite değerlerine olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyuyor"’ ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Boğaziçi Üniversitesi #AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor

İlgili Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyımın gece baskını: Kulüp odaları polis eşliğinde boşaltıldı!
Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyımın gece baskını: Kulüp odaları polis eşliğinde boşaltıldı! Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüp odaları polis eşliğinde dün gece yarısı boşaltıldı. Çevik kuvvet ve TOMA'ların kampüsü kuşattığı operasyonda öğrencilerin girişi engellendi, yazılı karar gösterilmedi.