AB’nin Türkiye Raportörü’nden Boğaziçi Üniversitesi'ne tepki: 'Öğrenci kulüplerinin kapatılması endişe verici'

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinin kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Amor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüplerinin kapatılmasını endişeyle takip ediyorum. Üniversitelerde demokrasinin eksikliği, kayyum rektör atamaları ve polisin yoğun varlığı; öğrencilerin direncini ve Avrupa üniversite değerlerine olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyuyor"’ ifadelerini kullandı.