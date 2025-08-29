ABB Başkanı Mansur Yavaş şehitlerin adını şehirde yaşatacak: ‘Orman şehitlerimiz için şehitler ormanı yapabiliriz’

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 23 Temmuz’da Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ederken yaşamını yitiren gönüllü arama kurtarma ekip üyeleri ve orman işçilerini (Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız ile orman işçileri Enes Kızılyel, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Sercan Ütni ve Tolunay Kocaman) andı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma töreni, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan’ın ev sahipliğinde, Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, AKUT ekipleri ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlendi.

‘İSİMLERİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ’

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, törende yaptığı konuşmada “Alevlere karşı verilen mücadelede yitirdiklerimizi unutmayacağız” dedi. Doğan, “Onların emaneti olan doğayı ve vatanı korumak için hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Dayanışma ruhunu, canlı hayatına duydukları sonsuz saygıyı ve vatan sevgilerini yaşatacağımıza AKUT ailesi adına söz veriyoruz. Ailelerimize, AKUT’umuza ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise, AKUT gönüllülerinin yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu anlatarak “Bize düşen onların adını unutturmamak ve bu olaylardan ders almak. Yaşadıklarımızdan ders alıp, kimsenin hayatını tehlikeye atmadan neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Orman şehitlerimizin adını unutturmamak için, isimlerini caddelere, sokaklara verebiliriz. Ama benim de bir önerim var. Orman şehitlerimiz için ‘Şehitler Ormanı’ yapabiliriz. Oraya gelenlerin karekod ile şehitlerimiz hakkında bilgi edinebilecekleri, dua edebilecekleri şekilde bir düzenleme yapabiliriz. Orman şehitlerimizin isimlerini unutturmamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

‘BAYRAKLARLA GELDİN, BAYRAKLARLA GİTTİN’

AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı da, “Yeşil Vatan’ımız için canlarını hiçe sayarak şehit olan tüm gönüllülerimize ve kamu çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Daha sonra, şehit ailelerinden birer kişi konuşma yaptı. Duygusal anlara tanıklık eden konuşmalar şöyle:

“Alperen Özcan’ın annesi Yasemin Özcan: Onlar bu ülkenin gönüllü ve en büyük kahramanı oldular. Sırtlarında çantalarıyla maddi karşılık beklemeden yangına gittiler. Biz onları yangında kaybettik ama yüreğimizde hiç dinmeyecek bir yangınla yaşamaya çalışıyoruz. Ben seni toprağa değil cennete emanet ettim. Her gece senin özleminle yatıyor, sabah gururunla kalkıyorum.

Bayram Eren Arslan’ın kardeşi Defne Arslan: Abim küçüklügünden beri cesur, yardımsever bir insandı. Tanımadığı insana bile yardım etmeyi kendine görev bilmişti. Sensiz bir günü bile zor geçirirken şimdi 37. gündeyim. Bir yanım sürekli eksik. Orası senin yerin.

İlker Onarıcı’nın kızı Rüzgar Onarıcı: Sadece insanları değil; kurdu, kuşu, canlı, cansız her türlü varlığı korumak için kendini adamıştı. Babam, gönlünden öyle geldiği için tüm operasyonlara gönüllü olarak katılıyordu. Bazen operasyonlara katılmasını istemiyordum. ‘Beni sevdiğim işten vazgeçirmeye çalışmayın’ derdi. Tek tesellimiz; çok severek yaptığı işi yaparken aramızdan ayrılmış olması.

Muharrem Can’ın babası İbrahim Can: Evlatlarımız ne kadar büyürlerse büyüsünler. Hepsi bizim gözümüzde hala çocukturlar. Oğlum Muharrem, çocukluğunda Arif Nihat Asya’nın bayrak şiirini çok güzel okurdu. Benim kuzum bu bayraktaki kızıl ve beyaz süse aşık olmuş.

Tekin Enes Sarıyıldız’ın teyzesi Hatice Çetin: 30 Ağustos’ta dünyaya bayraklarla gelip bayraklarla giden Enesimizin ilkokuldan sınıf annesiyim ben. Enes çocuklugundan beri çok kibar bir çocuktu. 18 yaşına girer girmez soluğu AKUT’ta alan Enes, herkesin gururla adını anacağı bir kahramana dönüştü. Yarın Enes’in doğum günü. Bayraklarla geldin, bayraklarla gittin.” Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, konuşmaların ardından şehit ailelerine plaket ve çiçek verdi.