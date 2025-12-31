ABB Başkanı Yavaş, hakkında verilen soruşturma iznine itiraz dilekçesi verdi

İçişleri Bakanlığı, İncek Mahallesi'ndeki imar planı değişikliklerine ilişkin "mahkeme kararlarını uygulamadıkları" gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma izni vermişti. Eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde Dodurga bölgesinde tarım alanlarını ve kamu yararını hiçe sayan yoğun imar emsal artışları, ilk olarak eski ABB Başkanı AKP’li Mustafa Tuna tarafından iptal edildi. Ardından Yavaş yönetiminde de bu uygulama devam etti. Yavaş, soruşturma iznine karşı harekete geçti, Danıştay’a itiraz dilekçesi verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ‘ÇELİŞKİLİ’ KARAR

Dilekçede dikkat çeken detaylar yer aldı. Dilekçenin ilgili maddesinde, “soruşturma izninin hukuki dayanaktan yoksun olduğu” vurgulandı. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, 2023’te hazırladığı raporda Gökçek döneminde alınan ve söz konusu olaya konu olan meclis kararlarının kamu yararından çok imar rantını amaçladığını ortaya koydu. Bilirkişi raporunda, Gökçek döneminde belediye meclisinden geçirilen kararlarla verilen yoğun imar emsal artışlarının gerekçeleri, “Nesnel, teknik, rasyonel ve bilimsel gerekçesi olmayan, dava konusu taşınmazın ekonomik ve rantsal değerinin arttırılmasına yönelik düzenlenmeler” olarak değerlendirildi. Bu kapsamda emsal artışları, kamu yararına aykırı bulundu. AKP’li Gökçek döneminde alınan kararın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu da raporda belirtilirken, “imar planı değişiklikleri, planlamanın kamu yararı ilkesinden çok noktasal ve toprak sahiplerine yönelik değer artışına odaklı olduğu söylenebilir” denildi. Buna karşın İçişleri Bakanlığı, bu raporu değerlendirmeye almadı. Bakanlığın kendi görevlendirdiği bilirkişilerin raporunu yok sayarak soruşturma izni vermesi, çelişki oluşturdu.

TÜM KARARLARDA AYNI MÜFETTİŞ

Dilekçede, soruşturma izni sürecinde görev alan müfettiş ile ilgili ciddi iddialara da dikkat çekildi. İşaret edilen müfettişin, daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev aldığı, Melih Gökçek ile bu dosyalar kapsamında görüştüğü iddiaları bulunduğu, bu iddialar kapsamında Mansur Yavaş’ın AKP’li Melih Gökçek ve oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu anımsatıldı.

‘UYGULANMAYAN YARGI KARARI YOK’

Danıştay başvurusunda altı çizilen bir diğer konu ise, 10 Mart 2024 ve sonrası itibarıyla, uygulanmamış herhangi bir yargı kararı bulunmaması oldu. Dilekçede, tüm kararların, yargı gerekçeleri dikkate alınarak, belediye meclisi tarafından yeniden değerlendirildiği aktarıldı. 2018-2024 yılları arasında onlarca dava ve bir çok meclis kararına konu işlemlerin tek bir mahkeme kararının yerine getirilmemesi olarak kabul edilmesine, lehe olan Danıştay kararının da görmezden gelinmesine tepki gösterildi.

İŞLEMLER SIRASINDA CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ AZINLIKTAYDI

Mansur Yavaş’ın Danıştay’a sunduğu dilekçede; görev süresi boyunca kimseye haksız menfaat sağlanmadığı, kamu zararına yol açılmadığı, aksine geçmişte yaratılan imar rantlarının önüne geçildiği belirtildi. Soruşturma izni verilen işlemlerin CHP grubunun mecliste azınlıkta olduğu, kararların ise büyük ölçüde AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla şekillendiği bir dönemde alındığı anımsatıldı.