ABB: 'Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, "Ankara’da bugün beklenen yağışlar nedeniyle Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanları'ndan vatandaşlar tahliye ediliyor" denildi.

İHA
12 Haziran 2022 Pazar, 17:42
ABB: 'Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor'
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Ankara'da dolu ile şiddetli yağmurun aynı anda oluşturduğu "Mor Poligon" (dolu ve kuvvetli yağmur yağışının aynı anda başlaması) nedeniyle büyük sel felaketi yaşandı.

ABB'den yapılan açıklamada, "Ankara’da bugün beklenen yağışlar nedeniyle ise Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

"TOPRAĞIN SUYA DOYMASI NEDENİYLE..."

Belediyeden daha önce yapılan açıklamada da "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir" uyarısında bulunulmuştu.


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