Ankara'daki selde yaşamını yitirmişti: İlkay Yiğit'in son telefon görüşmesi yürek yaktı

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Ankara'da dün sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in (27) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA
12 Haziran 2022 Pazar, 16:59

Başkentte dün etkili olan sağanak sonrası Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, hayatını kaybetti. Yiğit için öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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