ABB'den yürüyen merdivenlere sabotaja suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yürüyen merdivenlere, asansörlere ve engelli platformlarına kasıtlı olarak zarar veren kişi ve kişilere karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Son olarak İvedik Metrosu alt geçidinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araştırmaların sonucunda bir şahsın kasıtlı olarak acil durdurma butonuna bastığını tespit ederek, şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Araştırma sonuçları ise ihbarların büyük bir kısmının acil durdurma butonlarının kasıtlı ve gereksiz şekilde kullanılmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür müdahalelerin ünitelerin arızalanmasına ve devreye alınma süreçlerinin uzamasına neden olduğu açıklandı.