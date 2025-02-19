ABB, ekmek yardımının 30'uncusunu gerçekleştirdi: Yurttaşlara 26 milyon liralık yardım
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyeden sosyal destek alan 20 bin 733 ailenin başkent kartlarına yatırılan ekmek yardımının 30’uncusunun gerçekleştirildiğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyeden sosyal destek alan 20 bin 733 ailenin başkent kartlarına yatırılan ekmek yardımının 30’uncusunun gerçekleştirildiğini açıkladı. Paylaşımda, bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 26 milyon 502 bin lira olduğu belirtilirken, “Kimseyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmiyoruz! Ankara’da kimse yalnız değildir” ifadelerine yer verildi.
Kimseyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmiyoruz!— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 19, 2025
Sosyal destek alan 20 bin 733 ailemizin Başkent Kartlarına Ekmek Desteği yatırıldı. Toplam 26 milyon 502 bin TL’lik destekle, dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz.
Ankara’da kimse yalnız değildir. pic.twitter.com/gZHd80lP7m
Etiketler: #ABB #Mansur Yavaş #Ekmek #sosyal yardım
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