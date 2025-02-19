ABB, ekmek yardımının 30'uncusunu gerçekleştirdi: Yurttaşlara 26 milyon liralık yardım

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:53

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:53

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyeden sosyal destek alan 20 bin 733 ailenin başkent kartlarına yatırılan ekmek yardımının 30’uncusunun gerçekleştirildiğini açıkladı. Paylaşımda, bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 26 milyon 502 bin lira olduğu belirtilirken, “Kimseyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmiyoruz! Ankara’da kimse yalnız değildir” ifadelerine yer verildi.



