ABB Başkanı Yavaş’tan metro müjdesi: Mamak metrosu için son hazırlıklar yapılıyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:34

Güncelleme: 28.01.2025 - 11:20

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentin metro ağını genişletmek için yaptığı çalışmaları sürdürüyor. İlk olarak 15 Ocak 2024’te çıkılan “Ankaray Hattı Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi” ihalesi, Yavaş tarafından kamu yararı gözetimi kapsamında yüksek gelen rakamlar nedeniyle iptal edilmişti. ABB, 22 Kasım 2024’te ikinci kez ihale gerçekleştirdi.

İhale çalışmaları kapsamında “daha rekabetçi tekliflerin alınması” hedeflendi. Söz konusu metro işinin yaklaşık 8 istasyonla birlikte yaklaşık 7,46 kilometre uzunluğunda olması planlandı. Projenin tamamen yerin altında olacağı bilgisi edinilirken, peron boyunun 90 metre olacağı öğrenildi. İş süresinin, 3,5 yıl olacağı tahmin ediliyor.

KAMU YARARI GELDİ, CENGİZ HOLDİNG GİTTİ

Euro cinsinden yapılan ilk ihale, 5 firmanın katılımıyla sonuçlandı. En düşük teklif, 575,1 milyon euro tutarıyla kamudan aldığı ihalelerle dikkat çeken Cengiz Holding tarafından verildi. Yavaş’ın iptal ettiği ihalenin ikincisine, Cengiz Holding ve Rönesans Holding katılmadı. İlk ihalede 579 milyon 767 bin lira veren Gülermak A.Ş, ikinci ihale sonucunda 387,8 milyon euro ile en düşük teklifi verdi. 8 şirketin rekabet ettiği ikinci ihale sonucunda, Ankaralıların cebinden 187,3 milyon euro (yaklaşık 7 milyar lira) daha az para çıkmış oldu.

İkinci ihale sonrası teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirildi. Gülermak A.Ş.’nin “aşırı düşük sorgulama süreci” tamamlandıktan sonra İhale Komisyonu Raporu 13 Ocak’ta ECEPP üzerinden kreditör konumda olan Avrupa İmar Kalkınma Bankası’nın (EBRD) uygun görüşüne sunuldu. EBRD tarafından ihale komisyon kararına 24 Ocak’ta “uygundur” görüşü verildi. İhale sonucunun katılan firmalara sistem üzerinden iletileceği, iletinin ardından 14 günlük resmi itiraz sürecinden sonra, ihale yönetmeliği doğrultusunda işlemlere devam edileceği öğrenildi.