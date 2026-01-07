ABB konser davası: Aleyhte ifade verenler 'organizasyoncu' çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konserlerin “kamu zararına sebebiyet verdiği” iddiasıyla, 5’i tutuklu 14 sanık hakkında Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görünmesine bugün devam edildi.

Duruşmada tutuklu sanıklar eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon şirketi sahibi Selahattin Çelikkaya hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Universe Prodüksiyon Organizasyon şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon şirketi ortağı Kaan Alp, ABB çalışanı Celal Akbaş, Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon şirketi sahibi Üstün Alpay duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da savunma sıralarında yer aldı.

''SAYIŞTAY DENETİMİNE GÜVENEREK İMZALADIM''

Duruşmaya tutuklu sanık eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir’in savunmasıyla başlandı. “Sürecin başından beri sürekli değişkenlik gösteren bir suçla karşı karşıyayım” diyen Sanık Erdemir; tutuklu sanık eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un 2019’da emekli olmasıyla göreve geldiğini belirtti. 10 Haziran 2024 öncesi konserlerden kendisinin sorumlu olmadığını belirten sanık Bozkurt; “2021-2023 yılları arasındaki konser dosyaları Sayıştay denetimine girmiş, bir eleştiri dahi almamıştır. Hem Hüseyin Bey (Sanık Zehir) hem ben şahsım, devletimizin güvendiği Sayıştay müfettişi denetiminden geçtik. Buna güvenerek da belgeleri imzaladım” ifadelerini kullandı.

''BİLİRKİŞİ ARKADAŞLARIN İŞ BİLMEDİĞİNİ ANLADIK''

Sanık Erdemir; sanıkların 15 yıldır çalışma arkadaşları olduğunu belirterek, hepsine kefil olduğunu vurguladı. Bilirkişi raporunun tespitlerini kabul etmediğini belirten Erdemir; “Bilirkişi olarak belediyemize gelen arkadaşların ihale ve konser işini bilmediklerini anladık. Daha önce bu denli büyük organizasyon yapmamış firmalardan farazi fiyatlar aldıklarını gördük. 22-b alım usulüne göre yapılır bu işlemler. Eksik ya da yanlış evrak olsaydı, Sayıştay’ın denetiminde bize sorulurdu. Yargılandığım işler daha önce planlanmış olduğu için kamu işleyişini kesintiye uğratmamak için imzaladım. Kamu denetiminin uygun gördükleri evraklara güvenerek imza attığım dosyalardan yargılanmayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

''İMZALAMAMAK İÇİN İZİN ALDINIZ MI?''

Savunma avukatlarından Sinem Deniz Güneş Kutlu’nun “Konser dosyalarını imzalamaktan kaçındığınız için izin aldınız mı?” sorusuna Erdemir; “Hayır böyle bir şey olsa bu görevi baştan kabul etmemem lazımdı. Emin olduğum, güvendiğim hiçbir işten kaçmadım” yanıtını verdi.

''BANA YÖNELTİLEN İDDİA SOMUT DELİLE DAYANMIYOR''

Erdemir’in ardından diğer tutuklu sanık eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir’in savunmasına geçildi. Sanık Zehir, 4 konserde imzasının bulunduğunu belirterek; “İmzalarımın hiçbiri, konser hizmet alım bedelini, firmasını, ödeme talimatını belirleyen imzalar değil. Evraklarda ‘Alımın 22-b kapsamında ihalesinin yapılması öngörülür’ denmektedir. Evrakların içinde şartname yok, konser tarihi bile yok. Yani bu süreçle ilgili sorumluluğum bu evrakla mümkün değil. Onayladığım evrakın eki yok, inceleyeceğim belge yok. Bana yöneltilen iddianın somut delile dayanmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SANIK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sanık Zehir, ifadesini verirken gözyaşlarını tutamayıp ağlaması üzerine, mahkeme başkanı isterse oturabileceğini belirtti. Zehir, kızlarını özlediğini, haysiyetinin zedelendiğini belirterek, gözyaşları içinde savunmasını tamamlandı.

''TÜM ŞİRKETLERE TEKNİK HİZMET SUNUYORUZ''

Zehir’in avukatının ifadesini tamamladıktan sonra, Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından duruşma tutuklu sanık Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi Onur Evren’in savunmasıyla devam etti. Sanık Evren, Ankara’da sahne kurumunda en köklü şirket olduklarını, organizasyon şirketlerine teknik hizmet verdiklerini ve özel tasarım konser sahneleri kurduklarını anlattı. Evren; “ABB’nin büyük organizasyonlar yapacağını öğrendik. Biz de belediyeye teklif vermek istedik. Alanın Atatürk Orman Çiftliği olduğunu öğrendik, 1 ay sahada teknik çalışma yaptık. Dünya çapında bir proje sunduk ve kabul gördü” dedi.

''SANKİ SAHİLE ŞEMSİYE AÇIYORLAR''

ABB’nin “100. Yıl Konseri”nin sahnesinin yapımını alan Evren; “Biz bu konseri yaptık ve beğeni topladı. Ancak sahada çalışırken hesaplama hatası yaptığımızı gördük. Şimdi biz 50 yıla yakın bu işi yapan bir firma olarak hesap hatası yaparken, sahayı bilmeyen, teknik çalışma yapmayan ve hiç konser düzenlememiş bilirkişilerin yaptığı hesaplama yüzünden buradayız. Bilirkişilerin yaptığı, araba ile uçak yolculuğunu karşılaştırmak gibi... Bilirkişi raporunda gün hesabı yaptığını görüyorum. Sanki sahile şemsiye açıyorlar. 1 günde bu sahneleri kurmanız mümkün mü? Tabi değil” dedi.

ALEYHTE İFADE VERENLER ‘ORGANİZASYONCU’ ÇIKTI

Sanık Evren; savunma avukatlarının sorusu üzerine sanıklar aleyhinde ifade veren Osman Cem Taşbaş’ın belediyede çalışan olmasına karşın, ufak organizasyon işleri yaptığı isimsiz bir şirketinin olduğunu, düğün gibi basit organizasyonları ona yönlendirdiğini belirtti. Taşbaş’ın yaptığı işlerde bazen belediyenin malzemelerini de kullandığını söyleyen sanık Evren; diğer aleyhte ifade veren Fulya Kolçak’ın da eşiyle kurduğu bir organizasyon şirketinin olduğunu ve kendisinden iş istediklerini açıkladı.

''BOZKURT ONLARIN İSTEKLERİNİ YAPMIYORDU''

Sanık Evren; aleyhte ifadeciler Taşbaş ve Kolcak’ın hedefinde tutuklu sanık eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un olduğunu savunarak; “Osman ve Fulya pazarlıkların yapıldığı görüşmelerde hiçbir zaman bulunmadı ama kesin ifadeler kullanmışlar. Onların hedefinde biz yoktuk, biz kullanıldık. İfadelerinden ve kendi duyumlarımdan çıkardığım şu: Dairede isteklerinin yapılamaması ve uzaklaştırılmaları düşmanlığa neden oldu. Bozkurt onların isteklerini yapmıyordu” iddiasında bulundu. Evren’in avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi.

DAVA YARINA ERTLENDİ

Verilen aranın ardından, tutuksuz sanıklar Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ile Universe Prodüksiyon Organizasyon şirketi sahibi Sıla Evren’in savunmaları alındı. Sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı duruşmayı yarın saat 10.00’a erteledi. Mahkemenin yarın tutuklu sanık Enfest Organizasyon şirketi sahibi Selahattin Çelikkaya’nın savunmasını aldıktan sonra ara kararını açıklaması bekleniyor.