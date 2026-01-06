ABB 'konser' davasında ilk duruşma: 'Bilirkişi raporu hatalı, kamu zararı oluşmadı'

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren ile tutuksuz sanıklar ABB çalışanları Celal Akbaş, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ile Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Kaan Alp, Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay, Gurudan Tur. Dan. Org. Rekl. San. Tic. A.Ş. yetkilisi Arda Akman vekilleri hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıklardan "nitelikli zimmet" suçundan hakkında ceza istenen Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay savunma yaptı.

Alpay, “Sanatçı Derya Bedavacı 17 kişilik ekibiyle geliyor ve bir gün de otelde konaklayacak şekilde teklifimizi verdik. Burada sanatçının ve ekibinin hava ve kara yolu ulaşımı da dahildir. Biz de tüm masraflara yüzde 20 kar koyarak teklifimizi sunduk. Hacı Ali Bozkurt, fiyatın çok yüksek olduğunu ve biraz indirim yapılmasını talep etti. Ardından ben de verebileceğim son rakamı söyledim. Sonrasında kabul edildiği bilgisi geldi teklifimizin. Sanatçı fiyatları da pandemiden sonra fırladı. Her gün farklı ücretlerle çıkıyorlar, fiyat çok değişken ve hep artış gösteriyor” dedi.

"BİLİRKİŞİ RAPORU HATALI"

Proforma faturaların imzasız ve kaşesiz olduğu konusunda da savunma yapan Alpay, “Bu faturalar bilgilendirme amacıyla hazırladığımız faturalardır. Herhangi bir geçerliliği yoktur” diye konuştu. Suçlamaları kabul etmeyen Alpay, bilirkişi raporunun, eksik ve hatalı olduğunu savundu. Alpay’ın avukatı da vekilinin duruşmalardan vareste tutulmasını ve adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık, organizasyon şirketi yetkilisi Arda Akman, şöyle savunma yaptı:

"Kendimizi daha çok sivil toplum kuruluşu gibi konumlandırmıştık. İşin bize verilmesi açıkçası beni hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ancak işin sonunda, bugün geldiğimiz noktada hesapladığımızda, yanlış bir maliyet hesabı yaptığımızı ve bu işten zarar ettiğimizi görüyoruz. Yani baştan sona öngörüsüz bir iş oldu. Şimdi deniyor ki, ‘Aynı sanatçı dört ay sonra daha ucuza konser verdi.’ Bu iddia ortaya atılıyor. Ancak bu iki konser aynı değildir. Mekanlar, şartlar farklıdır, teknik gereksinimler farklıdır. Dolayısıyla birebir kıyaslanabilecek organizasyonlar değildir. Biz bu süreçte birçok yerden fiyat almaya çalıştık. ‘Hızlı fiyat verin, bugün verin’ diye defalarca talepte bulunduk. Ancak hiçbir yerden net bir dönüş alamadık. Sonuç olarak elimizde oluşan rakamlar bunlardı. Bugün bakıldığında bu rakamların doğru olmadığı söylenebilir ama o günkü şartlarda ulaşabildiğimiz ve çalışabildiğimiz rakamlar bunlardı. 6 milyon 516 bin TL’ye konseri biz kar etmek yerine, hesabında yanlışlık yaptığımızı sonradan fark ettik. Zarar bile etmişiz. Belediyeden hiç kimseyle önden bir anlaşmam, görüşmem yoktur."

"YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten ABB çalışanı Alp Aykut Çıngır da savunmasında, "Kültür Etkinlikleri Dış Birim Turizm Şube Müdürü olarak görevliydim ben. Tarafıma iddia edilen konser planlaması sırasında vekaleten görevliydim. Konserlerin ihalesine ilişkin bir bilgim yoktur” ifadelerini kullandı.

Çıngır’ın avukatı da "Konser iptal edildikten sonra iş ve işlemlere ilişkin komisyonda imzası vardır. Bilirkişi raporunda sanki konser gerçekleşmiş, ödeme yapılmış gibi rapor hazırlamışlardır. Oysa zaten konser iptal edilmiştir. Kamu zararı oluşmamıştır. Bilirkişi raporları duruma uygun değil. Yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz sanıklardan ABB çalışanı Celal Akbaş, "Teknisyen kadrosunda görev yapmaktayım. Sözleşme imzalandıktan sonra benim önüme geliyordu. Ben de gerekli yazışmaları yapıyordum. 19 ve 23 Ağustos tarihleri arasında Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili olarak geçici görev yaptım. Bu yüzden konserlerin ihale süreçlerine yönelik bir bilgim yok. Konserlerin kamu zararı oluşturduğunu düşünmüyorum” beyanında bulundu.

"EKSİK VE HATALI BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ÜZERİNDEN İDDİANAME HAZIRLANDI"

Akbaş’ın avukatı da eksik ve hatalı bir bilirkişi raporu üzerinden iddianame hazırlandığını öne sürerek, "İddianame eksik, hatalı, yoruma dayalı, objektif değil. Bilirkişi raporunda 2 milyon küsürlük konserden zarar edildi söyleniyor. 2 milyon küsuru zaten o dönemde sanatçı kaşesi. Geriye 38 bin lira kalıyor. 38 bin lira ile sanatçının yol, yemek ve otel masrafları karşılanabilir mi? Burada nasıl bir kamu zararı oluşuyor? Sırf bu örnek bile bilirkişi raporunun hatalı olduğunu ortaya koyuyor. Adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum" savunmasını yaptı.

Tutuksuz sanık Yalınayak Gıda Organizasyon şirketinin sahibi Eren Demir de üstüne atılı suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanık ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, şarkıcı Hakan Altun konseri ihalesinde imzasının bulunduğunu belirterek, "Haluk Erdemir o gün şehir dışında olduğu için işlerin yürümesi için ihale belirleme usulü evrağını ben imzaladım" dedi. Bakır’ın avukatı Aybüke Uyma da “Benim müvekkilim saha çalışanıdır. Amele gibi çalışan bir memurdur. Müvekkilim bu durumda kamuyu nasıl zarara uğratabilir? O gün belediyede başka bir memur olmadığı için vekaleten atanmıştır. Sırf bu yüzden suçlar isnat edilmiştir. Adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyoruz” beyanında bulundu.

Tutuksuz sanık Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Kaan Alp, “Konser görüşmeleri ile ben ilgilenmiyordum şirkette. İhale süreçlerine dair bilgim yoktur. Konser alımlarına ilişkin görüşmem olmamıştır. Yüzde 5 ortaklığım var. Bu süreçte zenginleşmemin olma gibi bir durumu yoktur. Hesaplarım bakılırsa görülür eksidedir zaten” şeklinde savunma yaptı.

Duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi.

İDDİANAMEDEN…

İddianamede, "nitelikli zimmet" suçunun zincirleme şekilde işlendiği ileri sürülerek, şüphelilerden eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan 31’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.