ABB Mansur Yavaş iddiasını yalanladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayını Mansur Yavaş" olarak açıklamasının ardından Yavaş, konuya ilişkin ilk kez konuştuğu iddia edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Yavaş'ın konuştuğu iddialarını yalanladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.
Haberler.com'a konuşan Yavaş, basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin'in yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu belirterek, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi. Tartışmaların içine girmek istemediğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşerilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz."
ABB YALANLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin söz konusu iddiaları yalanladı.
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