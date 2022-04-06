CHP Grup Başkanvekili Altay'dan 'Mansur Yavaş' çağrısı üzerine açıklama geldi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 17:16

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün yaptığı açıklamada partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görmek istediğini dile getirmişti.

Özdağ'ın "Mansur Yavaş'ı, Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir" diyerek yaptığı açıklamaya karşılık CHP'den bir yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili gelen soru üzerine "Cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yetkili kurulları ve genel başkanları karar verecektir. Sayın Özdağ'ın açıklamasını, toplumun kahir ekseriyeti gibi, Millet İttifakı'nın adayının 13. cumhurbaşkanı olacağını görmesi olarak yorumluyorum. Millet İttifakı'na olan güven ve umudun bir ölçüsü olarak alıyorum" değerlendirmesinde bulundu.