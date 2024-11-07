ABB Meclisi'nde gerginlik: Arbede çıktı, oturuma son verildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda 'konser iddialarının' gündeme gelmesinin ardından arbede çıktı. AKP'li Çubuk Belediye Başkanı Bakir Demirbaş'ın tartışma sırasında su şişesi fırlattığı görüldü.
AKP'li Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 29 Ekim 2023 yılında Candan Erçetin konseri için 80 milyon lira ödendiğini iddia etti.
Yalçın'ın iddialarının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ertan Işık, "Ben, sizin rahatsızlığınızı anlıyorum, 19 Mayıs ve 29 Ekim. Biz, bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız fakat konu, 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben cidden sizin rahatsızlığınızı anlıyorum" ifadelerini kullandı.
Işık'ın konuşmalarının ardından AKP sıralarından ses yükseldi ve bazı üyelerin kürsüye doğru yürüdüğü görüldü. CHP ve AKP'li üyelerin sözlü tartışmalarının üzerine arbede çıktı. Arbede esnasında tartışan üyelerin üzerine AKP'li Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ın su şişesi fırlattığı görüntüler ortaya çıktı.
Arbedenin büyümesi üzerine oturuma son verildi.
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