ABB'nin ücretsiz çorba ikramına soruşturma açılmasına yurttaşlardan tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen konser soruşturmasına, Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ayrı noktada yurttaşlara ücretsiz çorba ikram etmesi de dahil edildi. Yurttaşlar, hizmetten memnun olduklarını dile getirerek soruşturma açılmasının doğru olmadığını ifade etti.

"MANSUR BAŞKANIMIZ MASUMDUR"

Her zaman doğrudan yana olduğunu belirten bir yurttaş, “Çalmadığı için mi? Ben yanlış buluyorum. Rakip kimse içeri, güm. Neden? Bence olmamalı, biz her zaman doğrudan yanayız. Mansur Başkanımız masumdur” dedi.

Seçim olsa tekrar Mansur Yavaş’a oy vereceğini dile getiren bir yurttaş, “Soruşturmayı açanlar kendilerine açsın bakalım. Adalet tecelli edecektir. Hak, hukuk, adalet bir gün yerini bulacaktır” diye konuştu.

Her sabah çorba ikramından yararlandığını aktaran başka bir yurttaş, “Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. İyi bir durum değil” ifadesini kullandı.

"BİZİ DÜŞÜNEN YOK"

Soruşturmanın siyasi kararlar sonucunda alındığını ifade eden bir yurttaş, “Yapmamaları lazım. Çorba çok güzel bir şey. Muhtaç edenler utansın. Biz buna muhtaç olmayalım. Ben şimdi burada iki tane çorba alıyorum. Muhtaç olmamam lazım bir emekli olarak. Biz emeklilerin hali belli zaten, bizi düşünen yok” dedi.

Çorba dağıtımına soruşturma açılmasını komik bulan bir başka yurttaş, “Ülkede o kadar güncel sorun varken bu tip şeyler üzerinde durmak... burada binlerce öğrenci faydalanıyor. Bürokratlardan tutun bayanlara, çalışanlara, sokakta kalanlara çok güzel bir hizmet. O yüzden çok garip buluyorum ve herkesin de aynı düşündüğünü düşünüyorum” diye konuştu.

"AKŞAMA KADAR BUNLA İDARE EDİYORUZ"

Hastanede bir hastaya refakat ettiğini belirten başka bir yurttaş, “Bir dilim peynir iste vermiyor. Çöpe atıyor yine vermiyor. Allah razı olsun geliyoruz buradan 2 bardak çorba alıyoruz, akşama kadar bunla idare ediyoruz. Akşam üzeri de ‘Allah büyük’ diyoruz” ifadesini kullandı.