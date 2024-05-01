ABB, sağanak yağış sonrası 2 bin 441 personel ile çalışmalarını sürdürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte etkin olan sağanak yağış sonrası 2 bin 411 personel ile çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.
ABB, Ankara'nın birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli
sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2 bin 441
personelle çalışmalarını teyakkuz halinde sürdürdüklerini duyurdu.
ABB, Ankara genelinde aniden bastıran ve şu ana kadar 70
kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı
personelinin teyyakkuz halinde olduğunu bildirdi.
ABB resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama
şöyle:
"Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram
seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek
için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde
sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."
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