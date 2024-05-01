ABB, sağanak yağış sonrası 2 bin 441 personel ile çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte etkin olan sağanak yağış sonrası 2 bin 411 personel ile çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:24
ABB, sağanak yağış sonrası 2 bin 441 personel ile çalışmalarını sürdürüyor
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ABB, Ankara'nın birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmalarını teyakkuz halinde sürdürdüklerini duyurdu.

ABB, Ankara genelinde aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı personelinin teyyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

ABB resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."

 



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