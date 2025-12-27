ABB: 'Sosyal medyada paylaşılan hayvan barınağı görüntülerinin ABB'ye ait barınaklarla herhangi bir ilgisi yoktur'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medyada Karataş Hayvan Bakımevi’ne ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin "Tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış, paylaşıma konu olan görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur" açıklamasını yaptı. Açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilginin pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

ABB, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25.12.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımların ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından görüntüler ihbar kabul edilmiş; konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verilmiştir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlatmıştır. Resmî makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dâhil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından, ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."