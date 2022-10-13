ABB'den ASKİ'ye ilişkin videolu açıklama

13 Ekim 2022 Perşembe, 12:34

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB); 10 Ekim Pazartesi günü belediye meclisinde AKP’nin su fiyatında yüzde 50 indirim yapılması önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 3 yıldır yaptığı çalışmalarının yer aldığı bir video yayınladı.

“30 yıldır ihmal edilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni dönemde yaptığı/yapımına devam ettiği altyapı projelerinden bazıları... Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz” notuyla paylaşılan videoda, ASKİ’nin bazı çalışmaları şöyle anlatıldı:

“-Şu anda İvedik- Polatlı içme suyu hattı çalışma sahasındayız. 1 milyar 600 bin lira maliyet ile tam 107 kilometreden oluşacak dev projenin 42 kilometresi tamamlandı. Polatlı’nın 30 yıllık su krizini çözecek ve hat güzergahı boyunca 1,5 milyon Ankaralıya temiz içme suyu sağlayacak proje ile yılların ihmali de ortadan kaldırılacak.

-Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı’nın terfi merkezindeyiz. 36 milyon lira maliyetle geçen sene tamamlanan 23,5 kilometrelik proje sayesinde 75 bin kişi sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu.

-30 yıldır yapılmayan çılgın projelere devam ediyoruz. Şu anda Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı çalışmalarının sürdürüldüğü İlkbahar Mahallesi’ndeyiz. Yaklaşık 260 milyon maliyetle yapılan 26 kilometrelik hattın 20 kilometresi tamamlandı. Bu sene tamamlanacak proje sayesinde 650 bin kişi sağlıklı suya kavuşacak.

-21. yüzyılda Ankara’daki 567 köyde açıktan akan kanalizasyon sorunu bulunuyordu. Yeni dönemde, 155 köyün kanalizasyonu kapalı sisteme geçirilirken şu anda 85 köyde daha çalışmalar aralıksız devam ediyor.

-Ankara’da 220 kilometresi asbestli olmak üzere yaklaşık 400 kilometrelik eskimiş içme suyu hattı 91 milyon lira maliyetle yenilendi.

-Burası Temelli İçme Suyu Arıtma Merkezi. 11 milyon liraya tamamlanan proje ile Temelli, Ihlamurkent, Hürriyet, Cumhuriyet, İstiklal ve Alcı mahallelerinde yaşanan su problemi tamamen çözüldü.

-Şu anda Nallıhan’dayız. 40 kilometresi asbestli olmak üzere 76 kilometre içme suyu altyapısı 22 milyon lira maliyetle yenilendi.

-Mamak- Elmadağ İçme Suyu Hattı projesinin uygulama bölgesindeyiz. 110 milyon liraya mal olacak ve bu sene tamamlanması planlanan proje ile Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

-Gölbaşı’nın İkizce Mahallesi’ndeyiz. Ankara’da onlarca mahallede su sıkıntısı yaşanıyor, tankerlerle su taşınıyordu. Yeni dönemde ise 530 su deposu yeniden yapıldı ya da onarıldı. 130 mahallede ise sondaj çalışmaları yapılarak Ankara halkı sağlıklı suya kavuşturuldu.”

ABB, dün yaptığı yazılı açıklamada da suya yapılan yüzde 50 indirimi yargıya taşıdığını duyurdu.