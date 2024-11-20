Mansur Yavaş: Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ''Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan Gençlik Sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz 4 çeşit sıcak yemek sunacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Mansur Yavaş: Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:23

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları hizmetinin başladığını duyurdu. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."


Etiketler: #ABB #Mansur Yavaş
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