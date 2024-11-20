Mansur Yavaş: Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:23

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:24

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları hizmetinin başladığını duyurdu. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’da kurulan gençlik sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."