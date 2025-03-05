ABD Adalet Bakanlığı 'kürtaj' davasına itiraz etti

Yayınlanma: 05.03.2025 - 21:28

Güncelleme: 05.03.2025 - 21:28

ABD Yüksek Mahkemesinin, Haziran 2022'de, "Roe v. Wade" kararı gereği, ülkede mevcut olan kürtaj özgürlüğü uygulaması kararını iptal etmesi halen tartışmalara neden oluyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Biden yönetimi tarafından Idaho'da doktorların "acil durumlarda kürtaj kararı alabilmesinin" sağlanması için açılan davaya itirazda bulundu.

Idaho eyalet yetkilileri, eyalette halihazırda acil durumlarda kürtaja izin verildiğini ve bu davanın da "istisnaları genişletmek" adına açılmış olduğunu kaydediyor.

Öte yandan eyaletteki sağlık çalışanları ise "acil durumların" kapsamının belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.