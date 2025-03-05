ABD Adalet Bakanlığı 'kürtaj' davasına itiraz etti

ABD Adalet Bakanlığı, Idaho eyaletinde doktorların "acil durumlarda kürtaj kararı alabilmesi" için eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından açılan davaya itiraz etti.

ABD Adalet Bakanlığı 'kürtaj' davasına itiraz etti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 21:28

ABD Yüksek Mahkemesinin, Haziran 2022'de, "Roe v. Wade" kararı gereği, ülkede mevcut olan kürtaj özgürlüğü uygulaması kararını iptal etmesi halen tartışmalara neden oluyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Biden yönetimi tarafından Idaho'da doktorların "acil durumlarda kürtaj kararı alabilmesinin" sağlanması için açılan davaya itirazda bulundu.

Idaho eyalet yetkilileri, eyalette halihazırda acil durumlarda kürtaja izin verildiğini ve bu davanın da "istisnaları genişletmek" adına açılmış olduğunu kaydediyor.

Öte yandan eyaletteki sağlık çalışanları ise "acil durumların" kapsamının belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.


Etiketler: #ABD #kürtaj

İlgili Haberler

Kürtajı anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke oldu

Kürtajı anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke oldu
Göçmen politikalarından kürtaja... Harris ve Trump'tan seçimi belirleyecek vaatler

Göçmen politikalarından kürtaja... Harris ve Trump'tan seçimi belirleyecek vaatler
Kürtajda ceninin yarısı içerde kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Kürtajda ceninin yarısı içerde kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler