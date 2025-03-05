ABD Adalet Bakanlığı 'kürtaj' davasına itiraz etti
ABD Adalet Bakanlığı, Idaho eyaletinde doktorların "acil durumlarda kürtaj kararı alabilmesi" için eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından açılan davaya itiraz etti.
ABD Yüksek Mahkemesinin, Haziran 2022'de, "Roe v. Wade" kararı gereği, ülkede mevcut olan kürtaj özgürlüğü uygulaması kararını iptal etmesi halen tartışmalara neden oluyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Biden yönetimi tarafından Idaho'da doktorların "acil durumlarda kürtaj kararı alabilmesinin" sağlanması için açılan davaya itirazda bulundu.
Idaho eyalet yetkilileri, eyalette halihazırda acil durumlarda kürtaja izin verildiğini ve bu davanın da "istisnaları genişletmek" adına açılmış olduğunu kaydediyor.
Öte yandan eyaletteki sağlık çalışanları ise "acil durumların" kapsamının belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Aniden sonlandırılmıştı: Yeni adresi belli oldu
- 'Süreç'te yeni aşama başlıyor