Kürtajı anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke oldu

Fransa'da kürtaj hakkının Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, parlamento üyelerinin tamamının bir araya geldiği Kongre'de kabul edildi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 08:30
Kürtajı anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke oldu
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Ulusal basındaki haberlere göre, kürtaj hakkına ilişkin yasa tasarısı, Kongre'de 72'ye karşı 780 oyla onaylandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre'de onaylanan kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarıyı Fransa'nın "gururu" ve "evrensel bir mesaj" olarak niteleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "yeni bir özgürlüğün anayasal güvenceye alınmasını" kutlamak istediğini belirtti.

Başbakan Gabriel Attal da yasanın kabulüyle "Fransa'nın dünyaya tarihi bir mesaj verdiğini" vurgulayarak, kendi bedenleri üzerinde söz söyleme hakkının kadınlarda ait olduğu mesajını verdi.

Yasanın kabul edilmesinin ardından başkentin simgelerinden Eyfel Kulesi'ne "Benim bedenim, benim tercihim" yazısı yansıtıldı.

Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa tasarının, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyordu.

Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Mecliste 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti.

Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.

Tasarının onaylanmasıyla Fransa, "kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke" oldu.


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