ABD Başkanı Trump'ın Ankara programı belli oldu: Listede Anıtkabir yok!

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı.

Beyaz Saray, Zirve'ye katılacak ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programını paylaştı.

ERDOĞAN KARŞILAYACAK

Buna göre yarın öğleden sonra Ankara'ya gelecek Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit töreninin ardından Trump, Erdoğan ile ikili görüşmeye geçecek. Trump, NATO Liderleri ile eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeğine katılacak.

Zirve'nin ana oturumunun yapılacağı 8 Temmuz Çarşamba günü Trump, NATO'nun resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekiminde yer alacak. Trump ardından NATO Liderleri Çalışma Oturumu'na katılacak.

ZELENSKİ VE ŞARA İLE GÖRÜŞME

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye'deki geçici yönetimin lideri Ahmed Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek Trump, düzenleyeceği basın toplantısının ardından Beyaz Saray'a dönmek üzere Ankara'dan ayrılacak.

PROGRAMDA ANITKABİR YOK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki programında Anıtkabir ziyareti ise yer almadı.

Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk da Trump’ın Ankara programında Anıtkabir’e ziyaretin bulunmadığına dikkat çekerek, programın değişebileceğini ancak mevcut durumun bu şekilde olduğunu yazdı.