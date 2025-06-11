ABD Büyükelçiliği önünde Vela gemisi protestosu: ‘Filistin halkının yanındayız masalı anlatmayın’

TİP, SOL Parti, EMEP, EHP ve KESK üyeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve Türkiye üzerinden İsrail’e yapılan askeri sevkiyata karşı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirdi.

Eylemde, İsrail’e silah malzemesi taşıdığı belirtilen Vela gemisinin Mersin Limanı’ndan geçişi ve Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisinin İsrail tarafından alıkonulması gündeme getirildi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Mersin Limanı'ndan geçen Vela gemisine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu ülkenin limanlarını Pentagon’un lojistik merkezi gibi kullananlar, hamasetle gözyaşı dökmesin. Filistin’in yanındayız masalı anlatmayın artık bu halka. Sizin kardeşlik dediğiniz, Tel Aviv Borsası’ndaki kur kardeşliğidir. Vela gemisi açıkça gösterdi: Kim Filistin halkının yanında, kim katillerin sofrasında, artık ortada.”

Karaca, ABD’yi ve Türkiye’deki iktidarı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ortak olmakla suçladı: “Amerikan emperyalizmi, bu çağın en büyük barbarlık örgütüdür. İsrail ise onun taşeronu. Sekiz aydır Filistin yerle bir ediliyor. Bu katliamın faili yalnız İsrail değil; ona silah, koruma, diplomatik destek sunan ABD ve onun Ortadoğu’daki iş birlikçileridir.”

“MADLEEN GEMİSİNE SALDIRI, SADECE YARDIM MALZEMELERİNE DEĞİL, DAYANIŞMAYA DA YAPILDI”

KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan Mehmet Aydoğdu, Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisinin İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulmasını, “açık bir savaş suçu” olarak nitelendirdi: “Gemide silah yoktu, asker yoktu. Ama İsrail, yardım malzemelerinin yanı sıra Filistin halkına uzanan dayanışma elini de hedef aldı. Aynı gün İsrail’e çelik taşıyan Vela gemisinin Mersin kıyılarına yanaşması, iktidarın iki yüzlü tutumunu gösterdi. Yardım engellenirken silah geçiyor.”

“BU SADECE SAVAŞ DEĞİL, DÜPEDÜZ BİR SOYKIRIM”

TİP Ankara İl Sekreteri, Gazze’de yaşananların savaş değil, doğrudan soykırım olduğunu vurguladı: “Hastaneler bombalanıyor, çocuklar ölüyor, insanlar açlıkla boğuşuyor. Amerikan emperyalizmi, bu barbarlığın baş sponsoru. Türkiye’de iktidar ise bu suça ortak. Ama biz susmayacağız. Dayanışmamızla onların korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz.”