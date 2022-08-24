ABD Dış İlişkiler Konseyi'nden Türkiye-İsrail ilişkileri analizi: Yahudi lobisi destek verecek

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail arasında karşılıklı olarak büyükelçi atanacağını; dışişleri bakanlığının bu konudaki taslak çalışmasını tamamlamak üzere olduğunu duyurdu.

CFR tarafından yapılan analizde, Türk hükümetinin, ülke içinde ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğu; PKK terörü, Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkiler gibi konularda güvenlik endişelerine sahip olduğu için de İsrail ve diğer bölgesel güçlerle gerilimi düşürmenin çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğinin altı çizildi.

Analizde ayrıca; Türkiye'nin, F-16 alımı konusunda "Yahudi lobi ve kuruluşlarından destek göreceğine inanıldığı" vurgulandı.

İRAN FAKTÖRÜ

İsrail için Ortadoğu ve çevresindeki Arap olmayan ülkelerle ilişkiler kurmanın her zaman önemli olduğunun altının çizildiği analizde, "Türkiye'nin, İsrail istihbarat örgütlerine, İran'ı daha yakından takip etme olanağı tanıdığı" vurgulandı.

Analize göre İsrail tarafı, Türkiye ile gelişen ilişkilerin İstanbul'da varlığını sürdüren Hamas üzerinde baskı oluşturacağını umuyor.

İSRAİL GAZI 'TÜRKİYE' ÜZERİNDEN AVRUPA'YA

CFR, iki ülke arasındaki yakınlaşmayı sağlayan en önemli etkenlerden birinin de İsrail'in 2010 yılında kendi kıyılarında keşfettiği doğalgaz olduğunu vurguladı.

Analize göre, İsrail'in bu gazı satmak istediği yerler arasında Avrupa ülkeleri de yer alıyor ve "İsrail gazını Avrupa'ya ulaştırmanın" en ekonomik yolu olarak da Türkiye'nin tansit ülke olarak kullanılması öne çıkıyor. CFR'ye göre, bu sebeple bu ilişkiden her iki ülke de karlı çıkabilir.