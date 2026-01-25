ABD füzesinin yaraladığı Murat Genç: 'Savaş haberlerini görmek ve okumak istemiyorum'

22 Ocak 1991’de Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Murat Genç’in başına, İncirlik Üssü’nden fırlatılan ve havada imha edilen Patriot füzesinin parçalarından biri isabet etti. Yaralanan Genç, önce Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne, ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı.

İncirlik Üssü’ndeki ABD’li yetkililer hatayı kabul ederek özür diledi. Yapılan resmi açıklamada, “Patriot füze rampalarından birinde ABD’li uzmanlar tarafından yapılan işlem sırasında yanlış bir kilitlenme sonucu füzelerden biri ateşlendi ve havaya fırladı. Ancak füze belirli bir hedefe yöneltilmediği için bir süre sonra havada kendi kendini imha etti” denildi.

5 YIL BOYUNCA İNCİRLİK’TE TEDAVİ GÖRDÜ

2 kez başından, 10 kez de ayaklarından ameliyat olan, konuşmakta ve yürümekte güçlük çeken Murat Genç’e, olayın daha fazla büyümemesi amacıyla İncirlik Üssü’nde görevli ABD’li yetkililer sahip çıktı. ABD’ye götürülerek tedavi edileceği sözü verilen Genç’in şoförlük yapan babası Mustafa Genç, İncirlik Üssü’nde işe alındı. Ailesiyle birlikte Serinevler Mahallesi’nden merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’ne taşınan Murat Genç, İncirlik Üssü’nde ABD’li doktorların gözetiminde 5 yıl boyunca ağırlıklı olarak fizik tedavi gördü.

Ancak olayın zamanla gündemden düşmesiyle birlikte ABD’li yetkililer, Murat Genç’i ABD’ye götürmediği gibi uygulanan fizik tedavi hizmetini de sonlandırdı. Daha sonra hayatına devam eden Genç’in yaşamı belgesel haline getirilerek ‘Saddam Bandı’ adlı belgeselde yer aldı. Belgeselin yayınlanmasının ardından Murat Genç, Büyükşehir Belediyesi tarafından işe alındı.

"AĞAÇLARIN ARASINDAN BAŞIMA İSABET ETTİ"

Yaşadıklarını 35 sene sonra anlatan Murat Genç, olayın meydana geldiği anda füzenin düştüğünü görmediğini ve herhangi bir ses de duymadığını söyledi. Genç, “İncirlik Hava Üssü’nden bir hatadan dolayı fırlatılan füze, havada imha ediliyor. O sırada imha edilen füzenin parçaları, Serinevler Mahallesi’nde oyun oynadığım sırada ağaçların arasından başıma isabet etti. Kafama füze parçalarının düşmesinin ardından bayılmışım. Bir hastanede tedavim tamamlandıktan sonra 5 yıl boyunca İncirlik’te kalarak tedavimi sürdürdüm. Şu anda belediye bünyesinde bulunan konservatuvar bölümünde görevimi sürdürüyorum” dedi.

"SAVAŞIN HİÇBİR KAZANANI YOK"

Yaşadıklarını unutmak istediğini dile getiren Murat Genç, televizyonlarda savaş görüntüleriyle karşılaştığında geçmişte yaşadıklarının yeniden aklına geldiğini ve bunun kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Genç, “Bu acıları ben yaşadım, bir başkasının aynı şeyleri yaşama ihtimali beni çok üzüyor. Ben yandım, başkaları yanmasın istiyorum. Savaş haberlerini görmek ve okumak istemiyorum ancak istemesem de karşıma çıkıyor. Savaşın hiçbir kazananı yok. Gazze’de masum kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesi içimi acıtıyor. Bu görüntüleri gördükçe büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşların bir an önce sona ermesini, dünyanın barış içinde yaşamasını istiyorum” diye konuştu.

"EN BÜYÜK HAYALİM FUTBOLCU OLMAKTI"

Olaydan önce en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatan Genç, "Sokaklarda arkadaşlarımızla top oynar, futbolcu olmayı hayal ederdik. Yaşanan olaydan sonra bir daha futbol oynayamadım ve hayallerim yarım kaldı. Şimdi ise hayatıma devam etmeye çalışıyorum, bir işim var. Bu süreçte bana destek olan, elimden tutan insanlara teşekkür ediyorum. Dünyanın daha sakin ve huzurlu bir yer olmasını temenni ediyorum" dedi.