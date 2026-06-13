ABD ihbarıyla Türkiye'de çocuk istismarı ağı ortaya çıkarıldı: 58 ilde 219 şüpheli

ABD merkezli bir ihbar, Türkiye'de çocukların istismarına yönelik geniş çaplı bir ağın ortaya çıkarılmasını sağladı.

Habertürk TV'nin aktardığına göre soruşturma, Amerikan Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin Türk makamlarına gönderdiği raporun ardından başlatıldı. Raporda, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin internet üzerinden paylaşıldığı bilgisine yer verildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Savcılık tarafından yürütülen çalışmada görüntüleri yükleyen kişinin 32 yaşındaki Savaş K. olduğu tespit edildi.

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise şüphelinin uzun yıllar servis şoförlüğü yapmış olması oldu. Savaş K.'nin çocukların eğitim aldığı kurumlarda görev yaptığı öğrenildi.

TELEFONUNDAN BİNLERCE GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında incelenen telefonda 215 fotoğraf ve 1091 video olmak üzere çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü ele geçirildi.

Şüphelinin Telegram üzerinden kapalı gruplar kurduğu, para karşılığında kullanıcıları bu gruplara dahil ederek görüntü satışı yaptığı belirlendi.

58 İL VE ALMANYA'YA UZANDI

Banka hesap hareketlerinin incelenmesiyle soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda Türkiye'nin 58 ilinden ve Almanya'dan toplam 219 kişinin söz konusu görüntüleri satın aldığı tespit edildi.

Bu kişilerin de soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi.

"ŞEYTANA UYDUM" SAVUNMASI

Tutuklanan şüpheli Savaş K.'nin ifadesinde, "Anlık bir şeydi, şeytana uydum" dediği belirtildi.

Soruşturma dosyasında, şüphelinin hesabına gelen paraların çocuklara yönelik müstehcen görüntülerin satışıyla bağlantılı olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.