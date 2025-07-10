ABD'li Büyükelçi Tom Barrack'tan 'Erdoğan' benzeri açıklama: 'Tek millet, tek halk...'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın Erbil kenti merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Irak'taki Kürtlerin 'özerkliğine' ilişkin açıklamalarına değinen Barrack, Rubio'nun sözlerinin "bağımsız Kürdistan değil Kürt kimliğine saygı" ile ilgili olduğunu iddia etti.

Barrack, "(Rubio’nun) Bağımsız bir Kürdistan'ı kastettiğine inanmıyorum. O, tüm bu kültürlere, tüm bu anılara, dile, kültüre, halka ve eğitimlerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor" görüşünü savundu.

Federalizm tartışmalarını anımsatan Barrack, "Sorun şu ki, tüm bu (Irak ve Suriye) ülkelerde federalizmin işlemediğini ve bir devlet içinde (başka) bağımsız bir devlet kurulamayacağını gördük" dedi.

"TEK MİLLET, TEK HALK, TEK SURİYE..."

Barrack ayrıca Erdoğan'ın sıklıkla yaptığı "Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak" sloganının bir benzerini Suriye için kullandı. Barrack, "Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye" diye konuştu.

"SDG AĞIR DAVRANIYOR"

Suriye'de HTŞ lideri Colani'nin (Ahmed Şara) geçici Cumhurbaşkanı olduğu Şam yönetiminin "Tek vatan, tek millet, tek ordusu ve tek hükümet" doğrultusunda, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi ulusal çerçeveye dahil etme konusunda istekli olduğunu belirten Barrack, "Bence Suriye hükümeti bu çıkarları uzlaştıracak bir yol bulma konusundaki esnekliğini çok iyi ve kararlı bir şekilde gösterdi" sözlerini kaydetti.

Barrack, "SDG’nin (PKK/YPG) bu durumu kabul etme, müzakere etme ve adım atma konusunda ağır davrandığını düşünüyorum. Onlara tavsiyem de bu süreci hızlandırmalarıdır. Tek bir yol var, o yol da Şam'dır. Mesaj budur" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın daha önce kullandığı, “Osmanlı İmparatorluğu’ndaki millet sistemi farklı grupların merkezî sistemdeki varlıklarını yüzlerce yıl sürdürmelerine imkan verdi” sözleri tepki toplamıştı.