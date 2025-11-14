‘ABD’nin bitmesini istediği ‘ulus devlet’ en temel gücümüz’

Cumhuriyet Söyleşileri kaldığı yerden devam ediyor. Etkinlik kapsamında gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ve Prof. Dr. Doğan Cansızlar bugün Atılım Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Atılım Üniversitesi İncek Yerleşkesi Orhan Zaim Toplantı Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Balbay “Dünden bugüne Terörsüz Türkiye arayışı” Cansızlar ise “Dünden bugüne Türkiye ekonomisi’ başlıklarına ilişkin görüşlerini öğrencilerle paylaştı.

Türkiye’deki teröre ilişkin konuşan Balbay, “İlk olarak Turgut Özal ‘Eve dönüş yasası çıkarıyoruz’ dedi. O günden bugüne tam 11 kez denendi. Bu zaman diliminde Türkiye terörü yendi. Şu anda Türkiye, terörizmle mücadele etmekle çırpınıyor. Bu ülkenin demokratik yapıya kavuşturulması için çaba harcandı. 1992 yılında Süleyman Demirel ve Erdal İnönü’nün Diyarbakır'a gidip ‘Kürt realitesini tanıyoruz’ demesiyle yeni bir dönem başlamak üzereydi. Sonrasındaki süreçte 33 silahsız er şehit oldu. Bir bakan dedi ki ‘Artık demokratikleşmekten söz etmek imkansız’. 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı sonrası hiçbir Alevi derneği ve kuruluşu intikam içinde olmadı. 3 gün sonra Başbağlar’da insanları kurşuna dizdiler. Bütün bunlar terörü yenmemizin devamında toplumun birbirine girmesi için yapıldı” dedi.

"ÜNİTER DEVLET EN TEMEL GÜCÜMÜZ"

Bunca yaşanılanlara karşın terörün yenildiğini, toplumun bir arada yaşama kültürünün ve inancının yenilmediğini vurgulayan Balbay, “Şu anda içinde bulunduğumuz deneme sadece ülkemizdeki gelişmelerle bağlantılı bir şey değil. Başta Suriye olmak üzere etrafımızdaki ülkelerle bağlantılı... Amerika, terör örgütlerinin ve ulus devletlerin bittiği bir Ortadoğu istiyor. Bölgede eyaletvari bir model istiyorlar. Bu modelde her etnik ve dini grup kendi içinde kendi yönetiminde olacak ama küresel yapı o bölgede kendi egemenliğini sürdürecek. Amerika, Osmanlı özlemini selamlayan bir hedefi ortaya koymuş oldu. Temel hedef bu... ‘Ulus ve üniter devlet’ ise burada bizim en temel gücümüz” diye konuştu.

"UFKUN ARKASINDA NE VAR?’ BUNU SORGULUYORUZ"

Terörsüz ama hukukun yerleştiği bir Türkiye olması gerektiğini belirten Balbay, “Ama burada amaç terörsüz ve muhalefetsiz bir Türkiye yaratmak” dedi. Balbay sözlerini şöyle tamamladı: “Biz bu tür arayışları beğenmez değiliz. ‘Ufkun arkasında ne var?’ Bunu sorguluyoruz. Terörü def edebildikse, bunu kalıcı hale getirebileceksek de temelinde Atatürk'ün ifade ettiği yurttaşlık bağı var. Bir arada yaşama birikimimiz, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ve inşa ettiği millet bunda etken olacak.”

"VATANDAŞ ENFLASYONA İNANMIYOR"

Cansızlar ise ekonomiye ilişkin konuştu. Ekonomide son 20 yılın hem büyüme hem de krizlerle çalkantılı bir dönem olduğuna işaret eden Cansızlar, “Enflasyon rakamlarına ve enflasyonun düşeceğine vatandaş, üretici ve tüketici inanmıyor” dedi. Cansızlar, sadece para politikasına dayanarak enflasyon sorununu çözmenin zor olduğunu vurguladı.