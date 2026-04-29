ABD’nin el koyduğu İran gemisinde 6 mürettebat serbest bırakıldı

29.04.2026 21:37:00
BD Donanması’nın el koyduğu İran bayraklı kargo gemisinde bulunan mürettebata ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran’a ait “Touska” adlı gemideki 28 mürettebattan 6’sının serbest bırakıldığı bildirildi.

ABD Donanması'nın 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Touska adlı kargo gemisindeki mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, İranlı bir yetkili, Touska kargo gemisinde bulunan İran vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

İsmi açıklanmayan yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığını ve İran'a döndüğünü, geride kalan mürettebatın da serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

