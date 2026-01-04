ABD’nin Venezuela saldırısı Ankara’da protesto edildi

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in doğrudan askeri saldırıyla kaçırılması Ankara’da protesto edildi.

KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, TMMOB Ankara İl Koordinasyonu Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Mali Müşavirler Odası öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına Emek Partisi’nin de aralarında bulunduğu çeşitli siyasi partiler katıldı.

Basın açıklamasını okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu Temsilcisi Mehmet Aydoğdu, ABD öncülüğünde yürütülen askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerin halkların kendi kaderini tayin hakkını, egemenlik ilkesini ve uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini söyledi. Aydoğdu, Venezuela halkına yönelik saldırıların derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

ABD’nin müdahalelerinin yalnızca askeri saldırılarla sınırlı olmadığını vurgulayan Aydoğdu, yaptırımlar, ambargolar, ekonomik kuşatma ve siyasal istikrarsızlaştırma politikalarıyla çok boyutlu bir emperyalist saldırının yürütüldüğünü belirtti. Aydoğdu, bu politikaların hedefinde Venezuela’nın başta petrol olmak üzere doğal kaynakları, enerji altyapısı ve kamusal birikiminin bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu saldırıların yalnızca Venezuela’yı değil, bölgedeki tüm bağımsız ve demokratik hareketleri tehdit ettiğini dile getiren Aydoğdu, “Emperyalist saldırılar sonucunda savaş baronları servetlerini büyütürken, bedeli emekçiler, yoksullar ve halklar ödemektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözlerine de değinen Aydoğdu, bu söylemin ikiyüzlü bir tutumu yansıttığını savundu. Aydoğdu, “Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, sömürüye karşı emeği ve emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmak tarihsel bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Açıklama, “Venezuela halkı yalnız değildir”, “Emperyalistler düşman, halklar kardeştir”, “Barbarlık yenilecek, direnen halklar kazanacak” ve “Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo’yu unutmayın” sloganlarıyla sona erdi.