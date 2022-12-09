ABD, Sıtkı Ayan ve şirketlerine İran’a yönelik yaptırımları delmekten yaptırım getirdi

09 Aralık 2022 Cuma, 19:16

Getty Images ABD Hazine Bakanlığı

ABD Hazine Bakanlığı, Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerini, İran Devrim Muhafızları için petrol satışına aracılık etmek ve para aklamak yoluyla yaptırımları deldiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Washington, İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini artırmaya çalıştığı gerekçesiyle İran’a yönelik yaptırımlar uyguluyor.

Sıtkı Ayan ile ilgili iddiaları ilk gündeme getiren Politico, Ayan ile İran’da iktidar çevreleri arasındaki iş birliğine ilişkin sözleşmeler ve banka transferlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belgenin muhalif site WikiIran’da paylaşıldığını ve Politico tarafından incelendiğini aktardı.

Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Ayan'a ait şirketler İran petrolü için uluslararası satış sözleşmeleri hazırlamak, gemi nakliyat işlemlerini ayarlamak ve Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü adına petrolün menşeinin gizlenmesine ve kazancın aklanmasına yardımcı olmakla suçlanıyorlar.

Bakanlığın açıklamasında, “Ayan, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran petrolünü Çin, Doğu Asya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'daki alıcılara satmak için iş sözleşmeleri yaptı; İran petrolünün taşınmasına yardımcı oldu ve petrol satışlarından elde edilen geliri Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü’ne geri akıttı” deniyor.

Bakanlık, Bahaddin Ayan’ın “direktörü ve yönetim kurulu başkanı” olduğu, Cebelitarık merkezli ‘ASB Grubu’ isimli şirketler grubunun milyonlarca dolar değerindeki parayı farklı para birimlerinde Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü’ne transfer ettiğini yazdı.

Oğlu Bahaddin Ayan ve Sıtkı Ayan'ın “pek çok işini doğrudan yürüten” yardımcısı Kasım Öztaş'ın yanı sıra ASB Grubu ile ilişkili yaklaşık 20 şirket de yaptırım listesine alınanlar arasında.

Reuters, yorum talebine e-postayla yanıt veren Sıtkı Ayan’ın “Herkese karşı yasal haklarımızı savunacağız” dediğini aktardı.

İran ile iki kez iş yaptığını söyleyen Ayan, bunları “2010 yılında yaptırımlar nedeniyle sona eren petrol ve petrol ürünleri ticareti” ve “2009-2015 arasında ödeme sorunları nedeniyle sona eren İran’dan Türkiye’ye elektrik satışı” olarak sıraladı.

Ayan, “Hayatımın hiçbir döneminde İran’ın resmi hükümet kurumları haricinde biriyle çalışmadım” dedi.

Reuters, Ayan’ın oğlu Bahaddin Ayan’ın ve Öztaş’ın yorum talebini yanıtsız bıraktığını yazdı.

Bakanlık, Ayan’ın şirketlerinden birinin Devrim Muhafızları için Panama bandralı doğal gaz tankeri aldığını da kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter paylaşımında, “Yıllarca, iş insanı Sıtkı Ayan, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne ve Lübnan Hizbullah’ına destek sağladı. ABD Hazinesi onun uluslararası petrol kaçakçılığı ve para aklama ağına yaptırım getirdi” dedi.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1600955131662462976

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin "terör örgütü" listesinde bulunuyor.

Donald Trump yönetimi 2018 yılında, Barack Obama başkanken imzalanan ve İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti, böylece İran'a yönelik yaptırımlar yeniden yürürlüğe girmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2017 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘vergi cenneti’ olarak bilinen Man Adası'ndaki Sıtkı Ayan ile ilişkili şirketlere milyonlarca dolar para aktardığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "Kılıçdaroğlu tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir" demişti.

Kılıçdaroğlu, bu iddiaları nedeniyle Erdoğan’a tazminat ödemeye mahkum olmuştu.

BBC Türkçe’nin ulaştığı İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, haber yayımlanana kadar konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.