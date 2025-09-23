ABD ek vergi indirimiyle birlikte Türkiye'de ithal ürünlerde yeni bir dönem başladı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni karar ile ABD menşeli bazı ürünlerde uygulanan ek vergiler kaldırıldı. Peki, ABD'ye uygulanan ek vergiler kaldırıldı mı? Hangi ürünlerde ek vergi kaldırıldı?

ABD'YE UYGULANAN EK VERGİLER KALDIRILDI MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, ABD menşeli bazı ürünler üzerindeki ek mali yükümlülükler resmen kaldırıldı.

HANGİ ÜRÜNLERDE ABD EK VERGİ KALDIRILDI?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2018 yılında bazı ABD ürünlerine uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı.

Kararın yürürlüğe girmesiyle otomobil, kozmetik, plastik eşyalar, tütün ve kağıt ürünleri gibi birçok kalemde maliyetlerin düşmesi bekleniyor.