ABD'de Biden yönetiminden 9 milyar dolarlık öğrenci kredi borcunun silinmesine onay

Yayınlanma: 04.10.2023 - 18:29

Güncelleme: 04.10.2023 - 20:45

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın öğrenci kredilerinin affı politikası kapsamında 125 bin Amerikalının 9 milyar dolarlık öğrenci kredisinin silinmesini onayladığı kaydedildi.

Böylece Biden yönetimi, bugüne kadar yaklaşık 3,6 milyon Amerikalı için toplam 127 milyar dolarlık kredi borcunu affetmiş oldu.

Üniversite eğitiminin paralı olduğu ABD'de birçok kişi üniversitede okuyabilmek için öğrenci kredisine başvuruyor. Kredi ile okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra kredileri geri ödemesi ciddi bir mali yük doğuruyor.

BIDEN'IN AFFINI BOZMUŞTU

ABD Başkanı Biden, 24 Ağustos 2022'de, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ancak Biden'ın öğrenci kredileri için çıkardığı af programı, 11 Kasım 2022'de Teksas Federal Bölge Mahkemesinin engeline takılmıştı.

Teksas Federal Bölge Yargıcı Mark Pittman, Biden'ın öğrenim kredisi borcu olanlara çıkardığı ve kişi başı 20 bin doları bulan affın, "Kongrenin yasama gücünün anayasaya aykırı kullanımı" olduğuna hükmetmişti.

Biden yönetimi, 2003'te Kongrenin onayladığı Yüksek Öğretim Af İmkanları Yasası çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunmuş, dava, Cumhuriyetçi eyaletlerce Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

Yüksek Mahkeme, haziranda, Biden'ın geçen yıl çıkardığı 430 milyar dolarlık öğrenci borçlarının silinmesi ya da azaltılmasına yönelik affın anayasaya aykırı olduğuna hükmederek kararı 3'e karşı 6 oyla bozmuştu.

Biden, karara tepki göstererek af planının Kovid-19 salgınından etkilenen milyonlarca Amerikalı için hayat kurtarıcı olabileceğini, mahkemenin kararının "yanlış" olduğuna inandığını söylemişti.