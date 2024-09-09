ABD'de toptan eşya stokları temmuzda beklentilerin altında arttı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 17:40

Güncelleme: 09.09.2024 - 17:40

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin temmuz ayına ait verileri açıkladı. Buna göre, toptan eşya stokları, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 903,5 milyar dolara çıktı. Temmuzda yüzde 0,3 artması beklenen toptan eşya stokları haziranda ayında değişim göstermemişti.

Stoklar, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 artış kaydetti. Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 1,1 yükselerek 671 milyar dolar oldu.

Toptan eşya satışları, haziran ayında yüzde 0,3 düşmüştü. Toptan eşya satışları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.