ABD'den Çin ile çatışma senaryosu: İlk komuta kontrol merkezlerini hedef alacağız
ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger, olası bir çatışmaya girmeleri durumunda Çin ordusunun komuta kontrol mekanizması ve lojistik unsurlarının öncelikli hedef olacağını söyledi.
ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger, ABD Deniz Piyadeleri'nin yeni savaş doktrini ve kuvvet dizaynı üzerine değerlendirmede bulundu.
David Berger, Lojistik konusunun artık istihbarat kadar kritik olduğuna dikkat çekerek, operasyon planlamalarında lojistiğin de ilk ele alınan konu haline geldiğini dile getirdi.
Berger, lojistiğin yanı sıra savaş alanına dair bilginin de son derece kritik olduğunu Rusya-Ukrayna savaşında çok net gördüklerini kaydetti.
Berger, Çin gibi bir ülke ile karşı karşıya geldiklerinde ABD kuvvetlerinin dayanmasını sağlamak için yapılacaklarının ne olduğunu ilişkin soruya yanıt vererek, “İlk başta yumuşak noktaları hedef alacağız. Bu da tahmin edeceğiniz üzere hem lojistik unsurlar hem de komuta kontrol mekanizması” dedi.
David Berger, ayrıca son 20 yılda Çin'in de Amerikan ordusunun komuta kontrol mekanizmasını nasıl zayıflatacağı üzerine çalıştığını çünkü ABD ordusunun operasyonlarda komuta kontrole çok önem verdiğini bildiğini söyledi.
Berger, "Bir çatışma olursa onlar da bizim komuta kontrol mekanizmamızı hedef alacaktır" diye konuştu.
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