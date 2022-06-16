ABD'den İsrail'e uyarı: Filistinlileri kışkırtmayın

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Biden'ın Filistin'e ziyaretine ilişkin hazırlıklar çerçevesinde, İsrail'in Filistinlileri kışkırtacak adımlardan uzak durmasını istedi.

AA
16 Haziran 2022 Perşembe, 15:03
ABD'den İsrail'e uyarı: Filistinlileri kışkırtmayın
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Joe Biden'ın Temmuz ortasında gerçekleştireceği İsrail-Filistin ziyareti öncesinde, Washington'ın, İsrail'den "Filistinlileri kışkırtacak adımlardan kaçınmasını" istediği ancak Tel Aviv yönetiminin bu talebe sıcak bakmadığı öne sürüldü.

İsrailli yetkililerin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, İsrail'den "terör suçlarından hüküm giymiş kişilerin ailelerinin evlerinin yıkılmaması, İsrail ordusunun Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelere askeri baskınlar düzenlememesi" gibi taleplerde bulunarak Filistinlileri kızdıracak ve Biden'ın ziyaretini zorlaştıracak eylemlerden kaçınmasını istedi.

İsrailli yetkililerin ise Leaf'in talebine sıcak bakmadığı ve İsrail'in "ulusal güvenliğine zarar verecek adımlar atmayacağı ve operasyonlarına ara vermeyeceği" karşılığını verdiği aktarıldı.

Buna karşın, "İsrail güvenlik birimlerinin hassas zamanlarda olduğu gibi sükuneti sağlamak için operasyonlarını hafifletmeyi zaten planladığı" ifade edildi.


ABD israil filistin
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler