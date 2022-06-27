ABD'den olası Erdoğan-Biden zirvesi açıklaması: Şu anda belirlenen bir program yok
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında olası görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Almanya'da ABD'li gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Jake Sullivan, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin henüz bir programları olmadığını, ancak bu konuda 24 saat içinde bir gelişme yaşanabileceğini" söyledi.
Sullivan, Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi'nin en önemli konularından birinin de Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı olacağını belirterek, bu konuda Türkiye'nin dile getirdiği sorunları da ele alacaklarını kaydetti.
Sullivan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında olası bir ikili görüşme ihtimaline ilişkin ise "Şu anda belirlenen bir program yok. Ancak gelecek 24 saat içinde ne olacağını bir görelim, birtakım hareketlilikler var" dedi.
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