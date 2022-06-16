AB'den Türkiye'ye suçlama: Türkiye, tüm tehditleri ve eylemleri durdurmalı

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:45

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gidişatına değinerek değerlendirmelerde bulundu.

Peter Stano, Türkiye'nin, Yunanistan ile yaşadığı gerginliği sonlandırması çağrısında bulundu.

Stano,"Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren tüm tehditleri ve eylemleri durdurmalı ve tüm AB üye devletlerinin karasuları ve hava sahasındaki egemenliğine saygı göstermelidir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YAPICI OLMASINI BEKLİYORUZ'

Peter Stano, iki ülke arasındaki sorunların barışçıl bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret ederek, "Her türlü açık meselenin diyalog yoluyla, iyi niyetle, uluslararası hukuka tam saygı göstererek ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesine uygun olarak ele alınması gerekiyor" diye konuştu.

Stano, AB ve AB üyesi devletler ile Türkiye arasındaki ilişkiler bağlamında AB'nin pozisyonunun "çok açık ve net" olduğunu söyledi.

Stano, "Türkiye'nin yapıcı olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, AB uygun bir yanıtı düşünmek zorunda kalacaklardır. Bu, geçen yıl Avrupalı ??liderler tarafından açıkça iki kez ifade edildi ve bu, bugüne kadarki tutumumuz olarak kaldı" dedi.

'TÜRKİYE GERİLİMİ DÜŞÜRMELİ'

Peter Stano, AB'nin, Türkiye ile farklı alanlarda ortak çıkarlar doğrultusunda çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Stano, ortak iş birliğinin oluşabilmesi için ilk önce Türkiye'nin "gerginliği azaltma taahhüdü vermesi ve gerilimi düşürmeye devam etmesi" gerektiğini söyledi.

Stano, "AB, belirli koşullar altında, çeşitli ortak çıkar alanlarında işbirliğini kademeli, orantılı ve tersine çevrilebilir bir şekilde güçlendirmek için Türkiye'ye taahhütte bulunmaya istekli ve hazır olduğumuz konusunda birçok durumda çok net" diye konuştu.