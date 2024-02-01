Abdi İpekçi anılacak: Sis perdesi hâlâ aydınlatılmadı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.02.2024 - 03:00

Duayen gazeteci Abdi İpekçi, 45 yıl önce 1 Şubat 1979 tarihinde Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı sırada evinin önünde Mehmet Ali Ağca’nın düzenlediği suikast sonucu yaşamını yitirdi. İpekçi bugün katledilişinin 45. yıldönümünde Nişantaşı Abdi İpekçi Anıtı’nın önünde ve Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılacak.

İpekçi’nin ailesi ve dostları, suikastın karanlıkta kalan yönlerinin bulunduğunu belirterek açığa çıkarılmasını talep ederken tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçırılan Ağca, İtalya tarafından iade edildiği Türkiye’de 10 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2010’da tahliye edildi.

‘SAĞDUYUNUN SESİYDİ’

Basın Konseyi tarafından İpekçi için yapılan “Basın şehidi Abdi İpekçi’yi özlemle anıyoruz” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“O, ilkeli ve dürüst gazetecilikten ödün vermedi, hep halkın gerçekleri öğrenmesini önceledi. Evrensel gazetecilik ilkelerini uygulayarak ‘Abdi İpekçi ekolünü’ yarattı, getirdiği yeniliklerle Türk basınına damgasını vurdu. Yönettiği gazeteyi ülkenin en güvenilir gazetesi yaptı. Abdi İpekçi, basında sağduyunun sesiydi. Demokrasinin, ifade ve basın özgürlüğünün yılmaz savunucusuydu.

Halkın gerçekleri öğrenmesinden korkan karanlık odaklarca hedef seçilen Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979 günü alçakça düzenlenen suikastta, sefil bir tetikçinin kurşunlarıyla yaşamdan koparıldı. Suikastın azmettiricisi ve planlayanları, aradan geçen bunca yılda maalesef ortaya çıkarılamadı, İpekçi suikastındaki sis perdesi aydınlatılmadı.”