Abdi İpekçi cinayetinde adı geçiyordu: Yalçın Özbey hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 01:14

Güncelleme: 24.06.2024 - 01:15

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi 1 Şubat 1979'da evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Cinayeti işleyen Mehmet Ali Ağca'nın verdiği ifadede ismi geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, Arnavutköy'de vefat etti.

Özbey'in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

20 SORUDA ABDİ İPEKÇİ CİNAYETİ

Gazeteci Abdi İpekçi, Milliyet Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini sürdürürken, 1 Şubat 1979’da öldürüldü. İpekçi'nin katledilişinin 43'üncü yılında hala cinayet tam anlamıyla aydınlatılamadı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu, soruşturma- yargılamalarda yaşananlar ve aktörler, Türkiye’nin içine düştüğü kirli ilişkiler ağından neden çıkamadığının da göstergesi olma özelliğini taşıyan Abdi İpekçi cinayetine dair dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı.

Yazıda; Abdi İpekçi, ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldü, katili nasıl belirlendi gibi sorulara cevap verildi.

YALÇIN ÖZBEY KİMDİR?

Yalçın Özbey, Ağca'nın İpekçi olayında zanlı olarak yakalandığı sırada sorgulanırken Şener ve Çelik'in yurt dışına çıkışından sonra verdiği isim olarak kamuoyu tanıdı. Türkiye tarafından yurt dışında kırmızı bültenle aranan Özbey, İpekçi davasından 20 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanırken Almanya'da iki Millî İstihbarat Teşkilatı görevlisinin aldığı ifadesinin ses kayıtlarının imha edildiği ortaya çıktı. Özbey Türkiye'de hiç yargılanmadı.