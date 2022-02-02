Abdi İpekçi, katledilişinin 43. yıldönümünde anıldı
Milliyet Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini sürdürürken, 1 Şubat 1979’da öldürülen usta gazeteci Abdi İpekçi, katledilişinin 43'üncü yılında gömütü başında anıldı.
Milliyet gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi, katledilişinin 43. yıldönümünde, Zincirlikuyu’daki gömütü başında törenle anıldı.
Törene İpekçi’nin kızı Nükhet İzet’in yanı sıra Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İstanbul Barosu eski başkanlarından Turgut Kazan, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul ile çok sayıda meslektaşı katıldı. Konuşmasında Abdi İpekçi’nin gazeteciliğine ve mesleki örgütçülüğüne vurgu yapan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Bütün kitaplarında ve yazılarında üzerinde durduğu en önemli şey, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, demokrasi ve barış” dedi.
AÇIKLAMA GEREKİYOR
Milliyet gazetesindeki varlığı 30 yılı bulmayan İpekçi’nin, gazetesi ve sevenleri tarafından 43 yıldır yaşatıldığını vurgulayan Nükhet İzet, “Defalarca söylediğim gibi; kin gütmüyorum. Ama bütün bu cinayetlerde kurbanın yakınlarına, topluma ve gelecek kuşaklara bir açıklama yapılması gerekiyor. Bu, resmi bir açıklama olmalı ve tarihe bütün bağlantılarıyla geçmeli” diye konuştu. İzet, babasının 12 yaşındayken okul defterine kalemle yazdığı ve bir Türk üsteğmeninin geliştirdiği uçak modelinin, Amerikalılar tarafından satın alınmak istenmesini konu alan romandan da şu tümceyi aktardı: “Bir Türk, hiçbir zaman başka birinin yamağı olamaz.”
İpekçi’nin katledildiği gece gazeteden ayrılmadan önce son görüştüğü mesai arkadaşı Seraceddin Zıddıoğlu da, Cumhuriyet’e şunları söyledi: “Bana sorarsan, gerçekler bazılarının menfaatına dokunduğu için ortaya çıkmaması için uğraşıyorlar.”
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