ABD'li Kongre üyesinden Türkiye çıkışı: F-16 satışı tekrar şartlara bağlansın

01 Kasım 2022 Salı, 18:05

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Papas, ABD Senatosu Savunma İşleri Komitelerine yazdığı bir mektupta, Türkiye'yi hedef aldı.

Chris Papas, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan şartların tekrar ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa'nın son metninde yer alması çağrısında bulundu.

Papas, yazdığı mektupta koşulların makul olduğunu ve hem ABD'nin hem de NATO'nun çıkarına olduğunu savundu.

Mektupta, "ABD tarafından satılacak F-16'ların bir NATO müttefiki tarafından bir diğerinin egemenliğini ihlal etmek için bir araç olarak kullanılmayacağına dair açıklama yapmalıdır. Özellikle de iki ülke (Yunanistan-Türkiye) arasında gerçek bir çatışma riski bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'li Senatör Bob Menendez ve Chris van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısının Senato versiyonundan çıkarıldı.

Şartlara göre Türkiye'ye satılması beklenen F-16'ların Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğinin ve ABD'nin çıkarlarına uygun olacağının garanti edilmesi gerekiyordu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris van Hollen ise bu maddelere ek olarak, uçakların terör örgütü YPG/PKK'ya karşı kullanılmaması ve Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylaması koşullarını eklemişti.

Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900’e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor.