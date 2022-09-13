ABD'li Senatörden Türkiye'ye 'F-16 tedariki' mesajı: YPG/PYD'yi vurmamak koşuluyla satılmalı

13 Eylül 2022 Salı, 19:15

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Senatör Chris Van Hollen, Kathimerini gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Chris Van Hollen, ABD-Yunanistan ilişkilerinin "çok güçlü" olduğunu belirterek, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Yunanistan'ın "bölgesel rolünün güçlendiğini" savundu.

Van Hollen, "Yunanistan, NATO için stratejik bir ortak olarak önemini kanıtladı ve Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısının ardından bu önemli rolü pekiştirdi" ifadelerini kullandı.

Van Hollen, Türkiye'nin, F-35 savaş uçağı programından çıkartılmasını desteklediğini belirterek, "Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için çok uğraştım. S-400 sisteminin satın alınması, diğer şeylerle birlikte Türkiye'nin sadakatsiz bir NATO müttefiki olduğunu kanıtladı ve onları F-35 programından engellememiz önemliydi" dedi.

'F-16'LAR AÇIK KOŞULLAR ALTINDA SATILMALI'

Chris Van Hollen, ABD tarafından Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının tedarik edilmesinin veya uçaklarının modernize edilmesinin, "açık koşullar altında" olması gerektiğini savundu.

Van Hollen, söz konusu koşullardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye verilecek F-16'ların, Yunanistan gibi diğer NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanamayacağı koşulları içermelidir. Ayrıca, IŞİD'e karşı mücadelede önemli rol oynayan Kürt müttefiklerimize (YPG/SDG/PYD/PKK) yönelik kullanılmasının yasaklanması gerekir."

'TÜRKİYE, KIBRIS'TA İSTİKRAR BOZUCU EYLEMLER SERGİLİYOR'

Van Hollen, Türkiye'nin, Kıbrıs açıklarında sismik ve sondaj faaliyetlerinin bölgedeki "istikrarı bozduğunu" öne sürerek, ABD ve ortaklarının "Türkiye'yi sorumlu tutmak için birlikte çalışması gerektiğini" söyledi.

Van Hollen ayrıca, "Türkiye'nin, Kıbrıs'taki Maraş'la ilgili eylemlerinin BMGK kararlarını açıkça ihlal ettiğini gördük ve tüm bunlar sadece Yunanistan ve ABD için değil, tüm demokratik ülkeler için önem teşkil ediyor" diye konuştu.