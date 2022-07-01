ABD'li Senatörlerden Joe Biden'a tepki: Türkiye'ye F-16 satışı durdurulsun
ABD'li Senatörler, Başkan Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklemesini eleştirdi.
Yunan asıllı ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Nicole Malliotakis ve Gus Bilirakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.
Nicole Malliotakis ve Gus Bilirakis, ortak bir açıklama yayımlayarak, Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının ve modernizasyon kitlerinin satışına yönelik verdiği desteği eleştirdi.
İki senatörün ortak açıklamasında, "Miçotakis'in, ABD ziyareti sırasında Türk saldırganlığına ilişkin endişeleri duyan Başkan Joe Biden'ın, F-16 savaş uçaklarının ve modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışını desteklemesi şok edici" ifadeleri yer aldı.
Ortak açıklamada, "Yunan Kongre Grubu üyeleri olarak, ABD askeri teçhizatının Türkiye'ye satışına şiddetle karşı çıkıyoruz ve endişelerimizi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki meslektaşlarımıza iletmeye devam edeceğiz. Saldırganlığa karşı birlik içinde durmak Kongre'nin görevidir" denildi.
JOE BİDEN: F-16'LAR TÜRKİYE'YE VERİLSİN
ABD Başkanı Joe Biden, dün NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışını desteklediğini ifade etti.
Joe Biden, "F-16 savaş uçaklarının satışını ve modernizasyon konusunu çözmemiz gerekiyor, bunu çözmemek bizim çıkarımıza değil. Aralık ayından bu yana bunu konuşuyoruz. Kongrenin onayına ihtiyacımız var, bu onayı da alacağımızı düşünüyorum" dedi.
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