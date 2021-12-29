ABD'li turisti öldürüp dans etmişti: İfadesi ortaya çıktı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:12

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 20 gün önce İstanbul’a gelen ABD’li turist Leonard Samuel Record’a, önceki gün saat 05.00 sıralarında, Beyoğlu’nda arkadaşıyla sokakta yürürken, karşıdan gelen gruptan bir kişi omuz attı. Record ve arkadaşı kendilerine omuz atan kişilerden özür dileyerek uzaklaşmak istedi. Ancak kalabalık grup, iki turiste yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kalabalık grubun içerisinden Ferhat Kavdır, Record’u bıçakladı. Olayın ardından saldırganlar olay yerinden kaçarken Record ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Record, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra bir taksiye bindiklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K, E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Turist bıçaklayan Ferhat K.’nin cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi dans ederek yürümesi de kameralara yansıdı.

Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Saldırganlardan 3'ü savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Amerikalı turisti bıçaklayan Ferhat K.’nın açıktan hırsızlık, yağma, mukavemet ve oto hırsızlığından kaydı olduğu öğrenildi.

Ferhat K.’nın, emniyette verdiği ifadede; “Yaya olarak yürüdüğümüz esnada yanımda bulunan arkadaşıma karşıdan gelen 2 şahsın omuz attığını ve kavga ettiklerini gördüm. Çok sinirlendim, yabancı konuşuyorlardı, anlamadım dediklerini ve ben de çıkarttığım bıçak ile baldırından bıçakladım. Kimse arkadaşıma omuz atamaz” dediği aktarıldı.