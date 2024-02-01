İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'na girerken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Bir sonraki başkanları ben olacağım!

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna duvardan atlayıp girmeye çalışan ve gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca yapılan inceleme sonrası serbest bırakıldı. Şüphelinin "kendisini peygamber olarak gördüğü ve bundan sonraki ABD Başkanı olacağı" şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:28
İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'na girerken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Bir sonraki başkanları ben olacağım!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sarıyer'deki Başkonsolosluk duvarından içeriye atlayan bir şüpheli olduğunun ihbarı üzerine, Başkonsolosluğa giderek bu kişiyi gözaltına aldı.

Kimliği tespit edilen 42 yaşındaki O.Ü'nün gözaltı işlemi sonrası emniyette, "Avcılar'da ikamet ettiği, iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi aldığı, kendisini peygamber olarak gördüğü, bundan sonraki ABD Başkanı olacağı, yeni dünya düzenini kendisinin oluşturacağı" şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, adli makamlarca dosya üzerinde yapılan inceleme sonrası serbest bırakıldı.


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