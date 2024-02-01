İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'na girerken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Bir sonraki başkanları ben olacağım!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:28

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sarıyer'deki Başkonsolosluk duvarından içeriye atlayan bir şüpheli olduğunun ihbarı üzerine, Başkonsolosluğa giderek bu kişiyi gözaltına aldı.

Kimliği tespit edilen 42 yaşındaki O.Ü'nün gözaltı işlemi sonrası emniyette, "Avcılar'da ikamet ettiği, iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi aldığı, kendisini peygamber olarak gördüğü, bundan sonraki ABD Başkanı olacağı, yeni dünya düzenini kendisinin oluşturacağı" şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, adli makamlarca dosya üzerinde yapılan inceleme sonrası serbest bırakıldı.