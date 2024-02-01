Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:46

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:47

İstanbul'da 28 Ocak 2024'te, Pazar ayini sırasında Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenledikleri silahlı saldırı sonucunda Tuncer Cihan adlı yurttaşın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristlerden Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen toplam 34 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından ise savcılığa ifade vermek üzere zırhlı araçlarla İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak Pazar günü, sabah ayini sırasında, IŞİD'li oldukları öne sürülen Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T.'nin silahlı saldırısı sonucunda Tuncer Cihan isimli yurttaş hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında yakalanan 60 şüpheliden 26'sı, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle emniyet işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.