Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’na sahte diploma soruşturması: YÖK harekete geçti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sert söylemleriyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bu kez sahte diploma skandalıyla gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Osmanoğlu hakkında “resmi evrakta sahtecilik” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı.

SAHTE DİPLOMAYLA YAKALANDI

Halktv.com'un haberine göre; YÖK tarafından yürütülen denetimlerde, Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden lisans diploması almak için sahte belgeler düzenlediği belirlendi. Soruşturma dosyasına göre, diploma sahteciliği süreci, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına oluşturulan sahte elektronik imza ile gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Yasa dışı şekilde mezuniyet kaydı oluşturulan bilgiler, YÖK sistemine de girildi. Ancak denetim sırasında usulsüzlük ortaya çıktı.

YÖK: MEZUNİYET KAYDI YOK

YÖK’ün savcılığa sunduğu resmi yazıda, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun ne İnönü Üniversitesi’nde ne de başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir kayıt ya da mezuniyet bilgisinin bulunmadığı net şekilde ifade edildi. Ayrıca, Osmanoğlu’nun kendi adına kayıtlı telefon numarasıyla sistem üzerinden defalarca mezuniyet sorgusu yaptığı da tespit edildi.

Yürütülen adli süreç kapsamında Osmanoğlu’nun dosyası, diğer şüphelilerinkinden ayrılarak özel olarak incelenmeye alındı.

“YALAN TARİH” İFADESİ GÜNDEMDE

Soruşturmanın yanı sıra, Osmanoğlu’nun kişisel internet sitesinde yer alan biyografisindeki ifadeler de dikkat çekti. “Yanlış anlatılmak amacıyla yazılan yalan tarihin en çok mağdur edilenlerinden biri olduğunu” iddia eden Osmanoğlu, tarih derslerinde bu yaklaşımı benimsemediği için “kötü notlarla cezalandırıldığını” öne sürüyor. Aynı kişi, şimdi sahte tarih diploması girişimiyle yargı karşısına çıkacak.